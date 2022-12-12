В Беларуси к украинской границе активно стягивают российскую технику

Главное: В Беларуси перемещают технику РФ к украинской границе. Анонсировано движение колонн с российской военной техникой, включая танки Т-80, в район Брестского полигона.

Детали: Российскую технику в Беларуси перемещают в район Брестского полигона — ближе к границе с Украиной. Об этом 12 декабря сообщила мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Отмечается, что военно-пропагандистские каналы проинформировали о начале очередного этапа боевого слаживания так называемой совместной группировки войск РФ и Беларуси.

Анонсировано движение колонн с российской военной техникой по дорогам страны, первая из которых уже сегодня выдвинулась из района полигона Обуз-Лесновский в сторону полигона Брестский.

«Ближе к границе с Украиной перемещают 24 единицы военной техники, включая четыре трала с танками Т-80, минометную батарею, машины связи, инженерную технику», — указано в сообщении.

В тему: В ГУР рассказали о запасах ракет в России.