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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В ГУР рассказали о запасах ракет в России

В ГУР рассказали о запасах ракет в России

Александр Панько
12.12.22 16:48
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В ГУР рассказали о запасах ракет в России

Главное: РФ имеет возможность производить высокоточные ракеты. Также она использует украинские Х-55, отметил Вадим Скибицкий.

Детали: Россия продолжает производить высокоточные ракеты во время полномасштабного вторжения Украины: она производит практически 40 новых ракет в месяц. Кроме того, российские террористы используют украинские крылатые ракеты Х-55, переданные в рамках Будапештского меморандума. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого.

Российские оружейные заводы продолжают производить новые ракеты, отметчает он.

По его словам, РФ смогла изготовить 240 точных крылатых ракет Х-101 и практически 120 крылатых ракет морского базирования Калибр с начала полномасштабной войны против Украины.

Кроме того, украинские разведчики после обстрелов начали обнаруживать дозвуковые крылатые ракеты Х-55, которые были изготовлены в 1970-х годах для несения ядерной боеголовки. Боеголовка изъята, а балласт добавлен, чтобы замаскировать факт того, что она не несет полезной нагрузки. Эти ракеты изготовлены на украинском оружейном заводе.

Скибицкий считает, что они вероятнее всего, являлись частью оружия, которое Украина передала России еще в 1990-х годах в рамках международного соглашения, направленного на обеспечение суверенитета и территориальной целостности страны.

Во время обстрела Россия использует украинские ракеты в качестве приманки, чтобы заставить Украину применить против них ПВО во время обстрела. После срабатывания ПВО, российские бомбардировщики запускают более современные ракеты с разрушительными боеголовками.

Помимо ракет, российские захватчики также используют переданные Украиной в рамках Будапештского меморандума стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95.

В тему: Турция угрожает нанести ракетный удар по Греции.

Тэги: общество, Россия, разведка, ракеты, война в Украине

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