Россиянину приснился Зеленский и его... оштрафовали

Главное: Суд Читы оштрафовал россиянина Ивана Лосева за обнародование его сна с участием президента Украины.

Детали: Суд Читы (Забайкальский край, РФ) оштрафовал россиянина Ивана Лосева на 30 тысяч рублей за обнародование его сна с участием президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщает «Сибирь.Реалия», суд признал Лосева виновным в дискредитации армии РФ.

Дело завели из-за его истории в Instagram, в которой Лосев рассказал следующее: «Сегодня приснилось, что меня мобилизовали, привезли в какой-то подготовительный лагерь, и в этот момент туда врывается ВСУ во главе с Зеленским, всех скрутили, собираются расстреливать, и в этот момент Зеленский проходит мимо меня и говорит: «О, я твои стрессы в инсти видел, Слава Украине!». Я ему отвечаю: «Героям Слава!». Зеленский радостно стучит мне по плечу и говорит: «Да, его отпустите, всех остальных расстрелять ». И вот мы с ним стоим, смотрим на все это, и я ему говорю: «А можно с вами селфи для инсти сделать?». Зеленский говорит: «Можно».