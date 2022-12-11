На Одесчине в храмах и монастырях УПЦ откроются пункты обогрева и помощи

В Украине резко выросло количество квартирных краж
Стало известно, где в Украине сложилась самая сложная ситуация со светом
У Киева есть технологии для того, чтобы нанести удар по Москве, — Forbes
В «Укрэнерго» объяснили новые аварийные отключения света
В группировку, которая готовила переворот в Германии, вербовали через ясновидящих
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 93 390 солдат
Путин готовит россиян к затяжной войне, — ISW
Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы, Путин — неудачником года, — Politico
Киевлян предупредили о возможном «апокалипсисе» в столице
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне более 93 тысяч солдат
Журнал TIME признал Зеленского человеком года