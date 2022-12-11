На Одесчине в храмах и монастырях УПЦ откроются пункты обогрева и помощи

Главное: В храмах и обителях Одесской епархии Украинской Православной Церкви открываются пункты обогрева и поддержки населения в рамках акции #Доброобъединяет.

«Сегодня ситуация осложнилась повреждением энергетической инфраструктуры Украины обстрелами. В городах и селах вводятся массовые, длительные по времени, отключения электроснабжения. Все это, в условиях зимы, ставит под угрозу жизнь людей», — отметил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

Иерарх УПЦ призвал объединяться и стать волонтерами в добром деле, «каждый в меру своих сил и возможностей».

«Сегодня, как никогда, в это трудное время испытаний, мы должны объединиться, чтобы пройти их достойно, как это положено православному христианину», — добавил он.

«Обращайтесь в свои храмы, к своим настоятелям или на горячую линию Одесской епархии УПЦ Viber, Whatsapp, Telegram +380936150820 для того, чтобы скоординироваться и уже начать дела милосердия и помощи нашим согражданам», — говорится в сообщении.