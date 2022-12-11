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Новости > В УПЦ рассказали, почему во время поста нужно отказаться от развлечений

В УПЦ рассказали, почему во время поста нужно отказаться от развлечений

Александра Кудрявцева
10.12.22 15:59
185
В УПЦ рассказали, почему во время поста нужно отказаться от развлечений
Главное: Пост - время воздержания, под ограничения подпадают и некоторые виды пищи, и развлечения, и даже общение.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков.
 
«Но в то же время система постовых ограничений, так хорошо известная нам, появилась задолго до нас, задолго до телевизора и, самое главное, задолго до того, как сформировался современный ритм жизни», - сказал священник.
 
Он считает, что абсолютно неверным было бы относиться к посту как к простой системе невзаимосвязанных ограничений, практикуемых по той лишь причине, что этого требует Церковь. «Вслушиваясь в молитвословия Великого поста, открываешь для себя совсем другую картину: пост – явление цельное и все его составляющие связаны между собой и направлены к одной главной цели – дать человеку возможность остановиться, вглядеться в свою душу, сосредоточиться на Боге», - добавил отец Владимир.
 
«Задача, которую ставила перед собой Церковь, устанавливая посты, заключалась, прежде всего, в том, чтобы вырвать верующих из суеты, дать возможность хоть на какое-то время пройти по жизни в своём темпе, без необходимости идти в ногу с миром. Заново увидеть себя и свои грехи, заново во всей остроте ощутить глубину собственного отпадения от Бога и преодолеть его покаянием. А потому основная цель поста не ограничить человека в чём-либо, а дать ему возможность снизить градус суеты, прекратить бежать по жизни, освободить от необходимости смотреть вперёд и только вперёд», - пояснил священник.
 
Он заметил, что если человек прошлого просто суетился и спешил, то современный человек суетится на бегу. «Человеку нашего времени остановиться куда сложнее. Человеку необходим отдых. Если человек лишает себя психологической разгрузки на время поста, то вполне возможно, что вместо покаяния и мира душевного он получит нервный срыв», - считает священник.
 
«Если человек за годы церковной жизни полностью потерял интерес к телевидению и кино и никакой нужды в них не испытывает, то его пример достоин похвалы и подражания. Равно как и сидение у телевизора от безделья заслуживает порицания, причём не только в пост. Среднестатистическому же человеку, работающему, воспитывающему детей и озабоченному содержанием семьи, час-другой, потраченный на какой-нибудь сериал на исходе дня, едва ли вменится в грех», - отметил отец Владимир.
 
Священник отметил, что нужно помнить простое правило: позволительно то, что не мешает внимательно и искренне молиться. «Сколь бы много ни работал человек и как бы ни уставал, никакой отдых не должен причинять ущерб молитве. Причём касается это не только тех случаев, когда после сериала остаётся только желание спать. Сюда можно отнести любые сюжеты, возбуждающие эмоции и страсти, любые фильмы или сериалы, способные засесть в памяти настолько прочно, чтобы даже на молитве думалось о них», - заключил он.
 
В тему: В УПЦ объяснили, почему играть в карты - грех.
 

Тэги: пост, УПЦ

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