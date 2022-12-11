Архиепископ УПЦ считает, что совместить процветание Украины с запретом Церкви – невозможно

Главное: Верующие Украинской Православной Церкви, считающие себя патриотами своей страны, желают ей только процветания, однако совместить это процветание с запретом и уничтожением Церкви просто невозможно.

Архиерей напомнил, что в последние недели Украинская Православная Церковь находится под жестким прессингом, так как «в храмах, монастырях и епархиальных управлениях проходят массовые обыски, а Президент объявил о законодательных инициативах, которые могут привести к ограничению ее деятельности или даже полному запрету».

«Создается впечатление, что все это – организованная атака на УПЦ , которую спланировали и координируют определенные силы, стремящиеся организовать во время войны внутренний конфликт, натравить украинцев друг на друга», -сказал владыка.

Архиепископ Виктор отметил, что в абсолютном большинстве, от Предстоятеля до простого верующего, Церковь поддерживает своих воинов-защитников и свою страну, а в рядах ВСУ воюет множество верующих УПЦ

Он также напомнил, что по селам есть приходы, где почти все мужчины ушли на фронт, а многие родственники и дети священников – погибли.

«Наши приходы постоянно покупают и отправляют на фронт автомобили, коптеры, одежду, продукты. Эта помощь измеряется тысячами тонн. И вряд ли какая-нибудь другая конфессия помогает армии больше, чем УПЦ », – отметил архиерей.

Однако, пишет иерарх УПЦ , всего этого в обществе никто не замечает, а в СМИ об этом не говорят.

«Мы, в любом случае, – «фсбшники», «московские попы», «изменники в рясах»... В объективной реальности миллионы верующих Украинской Православной Церкви поддерживают ВСУ и сами борются с врагом, отдавая собственную жизнь. А в придуманной "реальности" происходит то, что подсказывает авторам всевозможных публикаций их фантазия», - продолжил он.

Архиерей рассказал о последних случаях захватов храмов УПЦ и отметил, что «сейчас сложилась такая ситуация, что, узнав об угрозе Церкви, прихожане УПЦ , которые воюют на фронте, начали массово записывать видеообращения в поддержку своей Церкви».

«В их словах и боль, и удивление: как такое вообще может быть – пока мы здесь защищаем страну, у нас дома готовят расправу над нашей Церковью», – говорит архиепископ Виктор.

Он отметил, что «даже если власть решит запретить УПЦ , никто из верующих не станет дезертиром. Но их мотивация существенно изменится. Ведь для христианина вера и Церковь всегда будут на первом месте».

Иерарх напомнил, что у христианина существует «четкая иерархия приоритетов: сначала – Церковь, затем – Родина».

«И тут в головах многих наших соотечественников возникает риторический вопрос: а если Родина уничтожает Церковь, то насколько искренне и горячо я буду ее любить?» – спрашивает владыка.

Архиерей напомнил, что «еще совсем недавно наши деды жили во времена, когда государство уничтожало Церковь и священников, придумывая совершенно бессмысленные обвинения – работа на иностранную разведку, контрреволюционную деятельность, монархизм». «То, что сейчас наблюдаем под несколько другими формулировками, отсылает нас находить параллели во время советского периода. А результат уже знаем – Церковь жива, СССР – нет», - добавил он.

«Верующие УПЦ , считающие себя патриотами своей страны, желают ей только процветания. Однако совместить это процветание с запретом и уничтожением Церкви просто невозможно. И это уже подтверждено историей», – считает архиепископ Виктор.