Священник УПЦ объяснил, возможно ли совершение таинства Крещения повторно

Главное: Крещение не повторяется, его печать пребывает на человеке навечно.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«В случае если человек не знает, крещен он или нет, вступает в действие Божественная икономия (с греческого „домостроительство“, также можно перевести как „милосердие“). В таком случае человек должен обратиться к православному священнослужителю, и батюшка совершит над ним Таинство Крещения», — отметил священник.

Отец Андрей напомнил, как о подобных ситуациях указано в «Настольной книге священнослужителя»: «Если взрослый человек, желающий креститься, не знает, был ли он крещен в младенчестве, и нет возможности навести справку об этом, то священнику следует крестить его, так как второе Крещение по неведению не вменяется в вину крещаемому. Так же следует поступать и в тех случаях, когда младенец был якобы крещен мирянином, но не удалось установить, правильно ли было совершено Таинство».

Священник подчеркнул, что главное — искреннее желание человека принять Крещение.

«Лишь бы человек желал прийти к Христу. В земной жизни это никогда не поздно совершить. Бог с распростертыми объятиями принимает всех и всем желает спасения», — подытожил отец Андрей Чиженко.

В тему: В Полтаве УПЦ проводит акцию в поддержку онкобольных детей.