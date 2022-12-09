Ученые назвали неожиданный рецепт долголетия

Главное: Повседневная активность может быть полезной для здоровья не менее, чем регулярные занятия спортом. К такому выводу пришли ученые.

Детали: Ученые Центра Чарльза Перкинса Сиднейского университета заявили, что всего несколько коротких всплесков физической активности в день могут заменить спортзал и снизить риск преждевременной смерти, тем самым продлив жизнь. Об этом пишет Daily Mail.

Исследователи измерили пользу для здоровья от «энергичной прерывистой физической активности», или VILPA. Это очень короткие приступы активной деятельности — от одной до двух минут. Но важно, чтобы человек с удовольствием делал их каждый день.

В пример ученые приводяь бег к остановке, чтобы не опоздать на автобус, силовую ходьбу во время выполнения поручений или энергичные игры с детьми.

В изучении использовалсь данные наручных трекеров для измерения активности более 25 тысяч «неспортивных» британцев в течение недели. После этого данные о здоровье участников отслеживались в течение семи лет.

Как оказалось, всего три-четыре одноминутных приема VILPA каждый день были связаны с 40-процентным снижением смертности от всех причин и от рака, а также 49-процентным снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, сердечного приступа или инсульта.

«Наше исследование показывает, что преимущества, аналогичные высокоинтенсивным интервальным тренировкам (HIIT), могут быть достигнуты за счет увеличения интенсивности случайных занятий, выполняемых как часть повседневной жизни, и чем больше, тем лучше. Несколько очень коротких подходов общей продолжительностью от трех до четырех минут в день могут иметь большое значение, и есть много ежедневных занятий, которые можно настроить, чтобы повысить частоту сердечных сокращений на минуту или около того», — заявил ведущий автор исследования Эммануэль Стаматакис.

Он утверждает, что большинство взрослых в возрасте 40 лет и старше не занимаются регулярными физическими упражнениями или спортом, но и повседневная активность может быть полезной для здоровья.

«Повышение интенсивности повседневной деятельности не требует времени, подготовки, членства в клубах и специальных навыков. Это просто включает в себя увеличение темпа во время ходьбы или выполнение работы по дому с немного большей энергией», — заявил ученый.

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