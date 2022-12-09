Стало известно, где в Украине сложилась самая сложная ситуация со светом

Главное: На Одесщине, Херсонщине и Харьковщине наблюдаются наиболее острые проблемы с электроснабжением. Ситуация в Херсонской области является «вызовом нового уровня».

Детали: Наиболее острая ситуация с электроэнергией сложилась на юге страны и в Харьковской области. Проблемы есть и в других областях, но в указанных регионах обстановка намного сложнее, заявил во время брифинга 9 декабря глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Что касается восстановления и сложности ситуации — это безусловно Одесщина и Херсонщина. Херсонщина — по понятным причинам, как мы знаем там была практически уничтожена энергосеть и она сейчас восстанавливается по крупицам. Уровень заминирования там за пределами воображения», — уточнил он.

Он словам главы «Укрэнерго», энергетики много повидали на деоккупированных территориях, но ситуация в Херсонской области является «вызовом нового уровня».

«Также усложнены работы на Харьковщине и Донетчине по восстановлению как сетевых, так и объектов генерации. Идет восстановление и в других регионах, таких как Киевская и Львовская области. Но, безусловно, на юге, и наверное, в Харьковской области ситуация самая острая», — подчеркнул Кудрицкий.

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