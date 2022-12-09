Главное: Бэнкси отметили в Ирпене. Он стал почетным гражданином города.
Детали: Загадочный английский художник Бэнкси стал почетным гражданином Ирпеня. Соответствующее решение принял местный городской совет.
Об этом поведал мэр города Александр Маркушин.
В Ирпене он создал граффити гимнастки на дыре от российского снаряда.
В мэрии говорят, что Бэнкси таким способом привлек внимание мирового сообщества к масштабам разрушений города и увековечив своим творчеством историю борьбы Ирпеня и идею его возрождения
Напомним, что прошлой осенью Бэнкси создал в Украине семь граффити.
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