Главное: Бэнкси отметили в Ирпене. Он стал почетным гражданином города.

Детали: Загадочный английский художник Бэнкси стал почетным гражданином Ирпеня. Соответствующее решение принял местный городской совет.

Об этом поведал мэр города Александр Маркушин.

В Ирпене он создал граффити гимнастки на дыре от российского снаряда.

В мэрии говорят, что Бэнкси таким способом привлек внимание мирового сообщества к масштабам разрушений города и увековечив своим творчеством историю борьбы Ирпеня и идею его возрождения

Напомним, что прошлой осенью Бэнкси создал в Украине семь граффити.

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