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Новости > В УПЦ празднуют 32 годовщину архиерейской хиротонии Митрополита Онуфрия

В УПЦ празднуют 32 годовщину архиерейской хиротонии Митрополита Онуфрия

Александра Кудрявцева
09.12.22 13:55
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В УПЦ празднуют 32 годовщину архиерейской хиротонии Митрополита Онуфрия

Главное: Сегодня Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий молитвенно празднует 32 годовщину епископской хиротонии.

Детали: Архиереи Украинской Православной Церкви, духовенство и верующие молились с Предстоятелем во время праздничного богослужения в Киево-Печерской лавре, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.

Предстоятелю сослужили архиереи Украинской Православной Церкви, духовенство обители и гости в священном сане.

За богослужением молились настоятельницы женских монастырей УПЦ, сестры милосердия, студенты Киевской духовной академии и семинарии.

За Литургией помолились о мире на украинской земле; о избавлении от врага; чтобы Господь взглянулся на наш народ и сохранил отчаявшихся и потерявших дома; о благословении Божьем людям доброй воли, которые помогают нуждающимся.

Предстоятель попросил у Бога милости украинскому народу, чтобы Господь умудрил власть, укрепил мужеством воинов, освободил пленных, исцелил больных и приютил тех, кто лишен дома. Также особенно молитвенно вспомнили живых и усопших архиереев, участвовавших в епископской хиротонии Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий зачитал поздравительное слово Предстоятелю от Священного Синода УПЦ. Блаженнейший владыка поблагодарил за поздравление, а также всю паству — за терпение и молитвы.

Затем Предстоятель благословил всех и принимал поздравления от паствы.

9 декабря 1990 во Владимирском соборе Киева архимандрита Онуфрия (Березовского) — на то время наместника Успенской Почаевской лавры — рукоположили в епископа Черновицкого и Буковинского.

Владыка Онуфрий 24 года нес архипастырское служение на вверенной кафедре.

13 августа 2014 г. Собором епископов Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий избран Предстоятелем Украинской Православной Церкви.

В тему: Митрополит Арсений объяснил, как реагировать на современные нападки на Церковь.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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