В УПЦ рассказали, каким должен быть пост

Главное: Правильный подход к посту в пище включает в себя три составляющих: приложение усилия, отказ от суеты и основательность.

«Для многих постящихся пост годами остаётся не более чем диетой, предшествующей празднику Рождества или Пасхи. С первого дня такой „диеты“ человек включается в своеобразный режим ожидания. Причём ждёт он не столько праздника, сколько разговения. Другими словами, пост для него — время „нельзя“ в ожидании, когда будет „можно“. Соответственно, основным постным „деланием“ в таком случае с первого дня поста становится забота о том, чтобы ежедневный постный стол был не хуже привычного скоромного. В итоге выходит парадоксальная ситуация, когда в период года, который должен быть посвящён молитве, покаянию и сведению к минимуму житейских хлопот, человек тратит именно на эти хлопоты в разы больше сил, денег и времени, нежели тогда, когда поста нет», — сказал священник.

Отец Владимир отметил, что по сути человека занимает обыкновенная диета, разве что с разговорами о благочестии и молитвенным правилом. «И ведь даже понимая неправильность такого положения вещей, постник в лучшем случае проговаривает это на исповеди, в худшем же — утешает себя мыслью, что как-никак, а он всё-таки постится, а это всяко лучше, чем ничего», — добавил он.

Главное в телесном посте — усилие, подчеркнул священник. «Именно оно первым приносится в жертву при стремлении сделать пост комфортным. Если привычный переход от мясного к рыбному или овощному стал будничным и незаметным, стоит немного себя взбодрить. Например, более строго следовать уставу поста, если до сих пор, например, употребляли в пищу рыбу или постное масло без разбора дней. Ещё один способ — сделать стол более однообразным», — советует отец Владимир.

«Другая, не менее важная составляющая поста — снижение градуса суеты. Нередко он только повышается из-за необходимости выискивать постное повкуснее и изощряться в его приготовлении, чтобы быстро не приелось. Противопоставить этому можно жёсткий самоконтроль с целью максимально возможного вытеснения суеты из жизни на время поста. Соответственно, если забота о вкусности и разнообразии постного стола будет ограничена рамками недопущения суеты, польза от поста будет несравненно больше той, которую мы привыкли получать, постясь вполсилы или размениваясь на суету», — считает он.

Священник напомнил, что главное, что приносит с собой пост, — необходимость изменить отношение к жизни.

«Необходимость остановиться, всмотреться в себя, осмыслить свою жизнь и то место, которое определяем в ней для Бога. Стоит хоть сколько-нибудь изменить отношение к Богу, к миру и к себе, как желание бежать уступит место желанию жить. Жить осознанно и вдумчиво. Жить не спеша, с чистой совестью. Такой настрой учит человека основательности, которая в свою очередь подойти к посту как к простой диете не позволит», — подытожил протоиерей Владимир Пучков.