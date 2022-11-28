На Ровенщине сторонники ПЦУ с помощью болгарки пытались захватить храм УПЦ

26 ноября около 17.00 сторонники ПЦУ, вооружившись болгаркой, пришли к Николаевской церкви, их заметили верующие УПЦ, которые совершали вечернее богослужение в церковной доме.
«Их было около 30 человек, потом стали подходить еще, обступили входные двери в церковь и начали резать замки. Наши люди не могли помешать, потому что мужчины применяли силу и сбрасывали верующих УПЦ с лестницы. Мы вызвали полицию, прибежали также люди из села на помощь», — рассказывает настоятель храма архимандрит Герман Кулакевич.
Когда подъехала полиция, сторонники ПЦУ зашли в притвор, срезав замки, но полиция не допустила физического противостояния, призвав общины к диалогу.
По словам очевидцев, в результате переговоров удалось достичь определенных договоренностей. В частности, храм не опечатали, а закрыли на обычные замки, в понедельник обе религиозные общины встречаются в кабинете председателя Здовбицкой ТГ, чтобы обсудить дальнейшую судьбу Николаевской церкви.
Как сообщалось, церковный конфликт вокруг Николаевской церкви в Гильче длится уже несколько месяцев. За это время сторонники ПЦУ прибегали к различным грязным действиям в борьбе за церковь: обрисовывали верующим УПЦ заборы буквами z, разбросали листовки с клеветой на верующих и их настоятеля.
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