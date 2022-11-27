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Новости > У верующих УПЦ заговенье на Рождественский пост

У верующих УПЦ заговенье на Рождественский пост

Александра Кудрявцева
27.11.22 18:16
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У верующих УПЦ заговенье на Рождественский пост
Главное: У верующих Украинской Православной Церкви сегодня заговенье на Рождественский пост.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, заговеньем называется последний день перед длительным постом. В этот день разрешается вкушать скоромное – не постную пищу.
 
Пост начинает 28 ноября - на следующий день после дня памяти апостола Филиппа, одного из 12 ближайших учеников Господа Иисуса Христа, и заканчивается в канун великого праздника Рождества Христова - 6 января.
 
Рождественский пост также еще называют Филипповым, или «Филипповка».
 
По сравнению с Великим постом перед Пасхой, он менее строгий, поскольку можно есть рыбу. Во время Рождественского поста по Уставу следует воздерживаться от продуктов животного происхождения – мясных, молочных продуктов и яиц.
 
Меру воздержания во время поста верующие согласовывают со своим духовником, в зависимости от своих жизненных обстоятельств.
 
Интересной особенностью является то, что начиная с 4 декабря - праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, на одной из частей вечернего богослужения, утрене, хор начинает петь рождественские катавасии - короткие стихословия, которые припеваются в конце каждой из восьми песней богослужебного канона. «Христос раждается - славите; Христос с небес - срящите (встречайте. — Прим. ред.); Христос на земли - возноситеся! Пойте Господеви, вся земля, и воспойте людие, яко прославися», - так звучит первая из цикла катавасий, и мы чувствуем: Рождество уже на пороге.
 
На праздничных службах периода подготовки к Рождеству - например, 19 декабря, в день памяти Николая Чудотворца, - на утрене поются особенные рождественские стихиры.
 
В тему: В УПЦ призвали остановить разжигание религиозной вражды в обществе.

Тэги: пост, УПЦ

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