Школьники в Киеве будут учиться по новому графику

Главное: График обучения для школьников в Киеве изменили. Для экономии электроэнергии.

Детали: С целью уменьшения нагрузки на энергосистему график обучения в школах Киева изменится с 28 ноября. Об этом говорят в КГГА.

Информируется, что обучение в оффлайн и онлайн режимах будет начинаться и заканчиваться в световой промежуток времени, а именно с 9-00 до 16-00.

Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский отметил, что такое изменение необходимо для уменьшения зависимости школ от аварийных и веерных отключений.

Новый график обучения будет действовать до начала зимних каникул, а какой график обучения будет в следующем году, будем решать уже в январе.

Информируется: «Те учащиеся, которые учатся онлайн, подключаются к урокам по возможности. Поэтому обработка тем и задачи дублируются через мессенджеры и электронной почтой. Кроме того, повторение пройденного на следующем уроке обязательно. Для учеников начальных классов до уроков и после них будут работать группы продленного дня».

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