Священник УПЦ объяснил, что поможет уберечь детей от грехов

Главное: Важно не «уберегать» ребенка от греха путем запретов и изоляции, а помочь сформировать «иммунитет» против греха там, где это возможно.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Долгих в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Полностью уберечь ребенка от греха не получится, ведь он, как и всякий человек, носитель поврежденной человеческой природы. Важно не просто любить свое чадо „на расстоянии“, но и искренне любить проводить с ним время. Только тогда могут сформироваться доверительные отношения, при которых у родителей будет возможность привить правильные нравственные ориентиры. Нельзя забывать и том, что наш ребенок, прежде всего, человек и мы воспитываем личность, обладающую такой же степенью свободы, что и мы сами. Растить нужно не прислугу для себя, но будущего сомолитвенника, а там, уже после нашей смерти, и молитвенника о нас, и таковым может стать лишь свободный человек. Если постоянно „закручивать гайки“, постоянно „сжимать пружину“, то она рано или поздно „выстрелит“ и последствия могут быть самыми плачевными», — отметил священник.

Ни один человек не убережется от совершения грехов, и отсюда вырастает еще один аспект христианского воспитания — научить своего ребенка распознавать пороки и подталкивать к покаянию.

«Подчеркну — не выписывать за детей их грехи на листочек бумаги, не выпытывать, что он/она сказали и чего не сказали на исповеди, не заставлять принудительно исповедоваться каждую неделю, а именно подталкивать. И здесь снова стоит вспомнить приведенные выше слова прп. Никона: лучшее средство в этом плане — разговоры о Боге, чтение духовных книг, их обсуждение», — дал совет отец Владимир.

Он подчеркнул, что заниматься ребенком нужно с самого раннего детства, прививать правильные нравственные ориентиры, нормы христианской жизни — с самого раннего детства.

«Нельзя забывать о личном примере и молитве за свое чадо. Только тогда есть большая вероятность, что когда наш ребенок подрастет, то и мыслей об ограничении его контактов с внешним миром не возникнет, ведь мы будем видеть в нем созревающего, принципиального, думающего, крепкого христианина (христианку). Тогда не придется „посыпать голову пеплом“, „кусать локти“, сожалеть об утраченном времени и совершенных ошибках, тогда наше чадо будет нашей радостью, отрадой и утешением», — подытожил священник.

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