В Киево-Печерской Лавре УПЦ к празднику Николая собирают подарки детям-сиротам

Главное: В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре ко дню памяти святителя и чудотворца Николая собирают подарки детям.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, социальный отдел обители приглашает приобщиться к доброму делу всех желающих.

«Подарки получают дети, которые приходят в соцотдел с родителями, воспитанники детских приютов и профильных учреждений, мальчишки и девочки из многодетных семей. В житии святого Николая есть ситуации, которые служат христианам примером для подражания. В том числе и его добрые и бескорыстные поступки, когда он тайно одаривал нуждающихся», — говорится на сайте лавры.

Подарки, игрушки, детские развивающие игры, сладости, канцелярские товары, одежда, обувь принимаются по адресу: Киево-Печерская лавра, корпус № 65 (нижняя Лавра), кабинет № 215 (номер вызова по домофону: 13).

Денежное пожертвование можно сделать через карту ПриватБанка: 4731 2196 1340 9956.