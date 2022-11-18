На Киевщину надвигаются снегопады

Главное: На Киев и область надвигаются снегопады. В Укргидрометцентре отметили, что усложнение погоды может привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Детали: По данным Украинского гидрометцентра, в ночь на субботу, 19 ноября, в Киеве и Киевской области ожидается сильный снег, днем — умеренный мокрый снег и налипание мокрого снега, на дорогах — гололедица.

В течение суток ожидается прирост снежного покрова до 10-15 см.

Определен первый уровень опасности — желтый.

В Укргидрометцентре отметили, что усложнение погоды может привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

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