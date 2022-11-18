На Закарпатье при поддержке УПЦ открыли центр для переселенцев

Главное: На Закарпатье 17 ноября в Иршаве состоялось открытие «Колыбы добра».

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, центр для переселенцев открыли при поддержке ОО «Волонтеры Закарпатья», главы ОТГ Виктора Симканенца, ОО «Пространство Молодежи».

Заведение освятил благочинный Иршавщины протоиерей Иоанн Лупак, также во время открытия присутствовали представители власти, внутренне перемещенные лица, волонтеры.

«Колыба добра» — это заведение, в котором внутренне перемещенные лица смогут научиться печь хлеб, лепить вкусные вареники и выпекать традиционные закарпатские вкусности.

Также в «Колыбе добра» волонтеры смогут готовить вкусные обеды бездомным и одиноким людям, которым в зимнюю пору очень важно хоть чуть-чуть согреть себя", — поделились в епархии.

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