В Кабмине оценили степень разрушения энергосистемы страны

Главное: Украина нуждается в дополнительной поддержке со стороны партнеров в сфере энергетики. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

Детали: Из-за вражеских обстрелов почти половина энергетической системы страны выведена из строя. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, передает Интерфакс-Украина.

«К сожалению, Россия продолжает ракетные удары по гражданской и критической инфраструктуре Украины, воюя против гражданского населения... Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя», — отметил он.

По словам Шмыгаля, Украина нуждается в дополнительной поддержке со стороны партнеров в сфере энергетики, поставки дополнительного оборудования, а также в финансовых ресурсах для закупки дополнительных объемов газа и другой поддержки энергосектора.

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