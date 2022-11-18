В Кремле хотят «заманить» Зеленского за стол переговоров

Главное: В Кремле допускают возможность переговоров с западными странами. Там надеются, что это поможет посадить Украину за стол переговоров с РФ.

Детали: В Кремле приветствуют любые миротворческие усилия, направленные на урегулирование ситуации в Украине, и не против, чтобы западные политики «заманили» за стол переговоров украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом на брифинге 18 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

Так он прокомментировал слова бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони о том, что тот готов «заманить Путина» на переговоры с Киевом.

«Вы знаете, президент Путин неоднократно говорил, что мы всегда рады приветствовать любые усилия в плане миротворчества и поддержать такие усилия. Что касается того, чтобы заманивать кого-то, лучше куда-нибудь заманить президента Зеленского», — подчеркнул Песков.

Журналисты также спросили спикера, возможны ли переговоры только с украинской стороной, или власти РФ видят смысл в участии Запада.

«Безусловно, предыдущий опыт общения с Киевом показывает, что без разговора с Западом позиция Киева весьма и весьма изменчива. Поэтому, скажем так, направляющим, подкрепляющим и укрепляющим элементом такого общения могло бы быть и общение с Западом», — отметил представитель Путина.

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