На аренах ЧМ-2022 запретили продажу алкоголя

Главное: ФИФА официально запретила продажу алкоголя на аренах ЧМ-2022. Международная федерация футбола не стала перечить руководству страны-хозяйки турнира.

Детали: На стадионах ЧМ-2022 не будут продавать алкоголь. Теперь уже официально. ФИФА выпустила уведомление о реализации пива во время чемпионата мира в Катаре.

Международная федерация футбола не стала спорить с руководством арабской страны и отменило свое разрешение, что будет стоить организации солидного спонсорского контракта.

«После обсуждений между властями страны-хозяйки и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на Фестивале болельщиков ФИФА, других местах для болельщиков и лицензированных местах, удалив точки продажи пива с территорий стадионов ЧМ-2022 в Катаре. Это не повлияет на продажу безалкогольного Bud Zero, которое будет оставаться доступным на всех стадионах ЧМ в Катаре. Власти страны-хозяйки и ФИФА будут продолжать обеспечивать, чтобы стадионы и прилегающие территории гарантировали приятные, уважительные и приятные впечатления для всех фанов. Организаторы турнира благодарны AB InBev за понимание и постоянную поддержку нашего совместного обязательства обслуживать всех во время ЧМ-2022», — говорится в заявлении ФИФА.

Отметим, что продажа пива была предусмотрена контрактом между ФИФА и Budweiser. Стоимость соглашения оценивалась в 75 миллионов долларов.

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