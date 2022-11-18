Швеция подтвердила диверсию на «Северном потоке»

Главное: Согласно выводам следователей, на газопроводах системы «Северный поток» произошла серьезная диверсия. На предметах, изъятых с места происшествия в Балтийском море, обнаружены остатки взрывчатки.

Детали: Расследование инцидентов на газопроводах Северный поток подтвердило факт диверсии — на месте происшествия обнаружены остатки взрывчатки. Об этом 18 ноября сообщила Служба государственной безопасности Швеции.

Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия в Балтийском море подробно задокументированы обширные повреждения газопроводов в результате взрывов.

«Произведено несколько изъятий, среди прочего обнаружены посторонние предметы. В ходе проведенных анализов на нескольких изъятых посторонних предметах были обнаружены остатки взрывчатых веществ», — указали в спецслужбе.

Расследование продолжается.

В тему: В США подозревают, что к подрыву «Северного потока» причастна американская администрация.