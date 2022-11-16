Священник УПЦ рассказал, для чего нужно читать акафисты

Главное: Акафисты как особый вид хвалебных молитв Господу, Богородице и святым помогают в духовной жизни, но не стоит превращать их чтение в «вычитывание» текстов.

«Акафисты - явление для церковной жизни несколько необычное. Как известно, первый (и на протяжении долгого времени единственный) акафист был составлен как хвалебная песнь Богородице за избавление Константинополя от варварского нашествия. Это известный нам акафист «Взбранной Воеводе». Собственно, термин «акафист» изначально и применялся исключительно к этому молитвословию», - объяснил священник.

Протоиерей Владимир отметил, что с течением времени в церковной среде стали появляться и другие акафисты, написанные в подражание акафисту «Взбранной» с использованием того же принципа, по такой же структуре, нередко с заимствованием отдельных слов и даже фраз.

Священник рассказал, что за последние годы появилось много акафистов, которые не прошли церковную цензуру, с утверждениями, противоречащими Писанию и учению Церкви.

Также отец Владимир пояснил, что человеку, для которого молитва, вследствие опыта церковной жизни перестала быть повинностью и стала потребностью, свойственно стремится к продолжительной молитве.

«При желании помолиться подольше, при необходимости обратиться к тому или иному святому с молитвой более долгой, чем 5-7 минут, или просто в определённой нужде, предполагающей усиленную молитву, акафисты могут прийтись как нельзя кстати», - поделился отец Владимир.

Священник обратил внимание, что необходимо не превращать молитвы и акафисты в «вычитывание» текста или художественную декламацию.

«Важно только не терять веры, благоговейного настроя и чувства меры, чтобы предполагаемую пользу не обратить в фактический вред», - подытожил протоиерей Владимир Пучков.