Предварительно, в Польше упала ракета украинской ПВО, — Столтенберг

Главное: Польская сторона не видит признаков нападения на страну. Предварительный анализ свидетельствует о том, что это была ракета украинской ПВО, которой сбивали российскую баллистическую ракету.

Детали: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что расследование взрывов на территории Польши продолжается, и следует подождать его результатов. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

Сообщается, что предварительный анализ свидетельствует о том, что это была ракета украинской ПВО, которой сбивали российскую баллистическую ракету.

«Это не вина Украины. Россия несет всю ответственность, поскольку продолжает незаконную войну против Украины», — сказал он Йенс Столтенберг после завершения экстренного заседания Североатлантического совета, созванного из-за падения ракет на территорию Польши.

Президент Польши Анджей Дуда после заседания Совета национальной безопасности страны заявил, что падение ракет на территории Польши во время массированного удара России по Украине не связано с преднамеренным нападением.

«Мы имеем дело с чрезвычайными событиями, связанными с массированным ударом России по Украине. К сожалению, огромная часть ракет была выпущена в сторону Западной Украины», — указал Дуда.

По его словам, в Польше могла упасть ракета ПВО.

«Нет никаких признаков того, что это было умышленное нападение на Польшу. Вероятно, это была ракета С-300 российского производства. Сейчас у нас нет доказательств того, что это была ракета, выпущенная российской стороной», — подчеркнул президент.

Он заверил, что Варшава «находится в прямом контакте с союзниками по НАТО» и призвал жителей восточной части страны «не беспокоиться» из-за усиления присутствия служб и армии«.

«Мы приняли это решение специально. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие — наша безопасность обеспечена... Силы НАТО и наши подразделения приведены в боевую готовность», — отметил Дуда.

В тему: Американцы считают, что упавшая в Польше ракета могла быть украинской.