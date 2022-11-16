Кличко рассказал о ситуации с энергоснабжением в Киеве

Главное: В Киеве сложная ситуация с энергоснабжением. По распоряжению «Укрэнерго» в городе применяют почасовые, а также аварийные отключения электроэнергии.

Детали: Ситуация с энергоснабжением в Киеве сложная, как и во многих регионах страны. Об этом 16 ноября сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Сеть электроснабжения Киева объединена с национальной системой энергоснабжения. И вчера враг попал во многие объекты в Украине. Именно с этим были связаны массовые отключения света. В настоящее время систему стабилизировали. Но ситуация с дефицитом энергии остается сложной», подчеркнул он.

Как отметил Кличко, по распоряжению «Укрэнерго» в городе применяют почасовые а также аварийные отключения электроэнергии, чтобы сохранить управляемость энергосистемы.

При этом, несмотря на все сложности, тепло в домах киевлян есть, добавил мэр.

Городской голова напомнил, что объекты критической инфраструктуры столицы снабжены генераторами и горючим на случай отключений.

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