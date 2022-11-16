В Кремле назвали «истеричной» реакцию Польши на ракеты

Главное: Кремль отрицает причастность к взрыву в польском Пшеводове. И считает «русофобскими» заявления ряда стран об инциденте.

Детали: Реакция Польши и ряда других стран на падение ракет в районе села Пшеводов Люблинского воеводства была «абсолютно истеричной». Об этом 16 ноября заявил на брифинге спикер президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

«Почему так произошло, нужно, наверное, вопросы задать Варшаве и все-таки попросить польские официальные лица быть более сдержанными, сбалансированными и профессиональными в те моменты, когда они говорят о таких чувствительных и потенциально опасных темах», — подчеркнул представитель российского лидера.

По его словам, «поляки имели все возможные средства, чтобы сразу сообщить о том, что речь идет об обломках ракеты С-300». Это, как утверждает Песков, сразу бы сняло вопрос о причастности к инциденту российских вооруженных сил.

В тему: Американцы считают, что упавшая в Польше ракета могла быть украинской.