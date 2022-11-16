В Крыму завыли сирены. Люди в панике ищут бомбоубежища, — соцсети

Главное: В одном из крымских ТГ-каналов появилось сообщение о том, что в некоторых городах полуострова гудят сирены воздушной тревоги. Пророссийские паблики на эту тему пока молчат.

Детали: Оппозиционный крымский ТГ-канал Крымский ветер сообщает о сирене тревоги в Севастополе.

«В Севастополе гудят сирены, граждане в панике — спрашивают друг друга куда бежать и где вообще укрытия», — говорится в сообщении.

Сообщается, что такая же ситуация была в Керчи.

Пророссийские ТГ-каналы на эту тему пока молчат.

В тему: Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал сценарий возвращения Крыма.