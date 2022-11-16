В Крыму завыли сирены. Люди в панике ищут бомбоубежища, — соцсети

Главное: В одном из крымских ТГ-каналов появилось сообщение о том, что в некоторых городах полуострова гудят сирены воздушной тревоги. Пророссийские паблики на эту тему пока молчат.
Детали: Оппозиционный крымский ТГ-канал Крымский ветер сообщает о сирене тревоги в Севастополе.
«В Севастополе гудят сирены, граждане в панике — спрашивают друг друга куда бежать и где вообще укрытия», — говорится в сообщении.
Сообщается, что такая же ситуация была в Керчи.
Пророссийские ТГ-каналы на эту тему пока молчат.
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