Лидеры большой двадцатки дружно осудили РФ за войну против Украины

Главное: G20 осудила РФ за войну в Украине. Лидеры крупнейших экономик мира приняли совместную декларацию, в которой призвали к прекращению конфликта.

Детали: Группа двадцати согласовала совместное заявление, в котором осудила военную агрессию России против Украины. Об этом 16 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.

Собеседники агентства подтвердили, что декларацию поддержали все страны-участницы G20.

По словам участника немецкой делегации, текст проекта, который оказался в распоряжении СМИ еще 15 ноября, остался без изменений. В нем указано, что «большинство стран-членов решительно осуждают войну в Украине и отмечают, что она вызывает огромные страдания и ухудшает существующие проблемы в глобальной экономике».

При этом в документе есть упоминание о «различии взглядов относительно ситуации и санкций». Также в нем подчеркивается важность международного права и неприемлемость ядерных угроз.

Кроме того, лидеры приветствуют продолжение работы «зернового коридора» через Черное море.

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