Во Франции и Бельгии УПЦ открыла новые приходы

Главное: В Париже (Франция) и Антверпене (Бельгия) Украинская Православная Церковь открыла новые общины для окормления украинцев.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ с ссылкой на vzcz.church.ua, общины начали дествовать по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

В Париже богослужения совершаются каждое воскресенье в 09.00 по адресу: 52 Av. Louis Aragon, 94800 Villejuif, Église Notre-Dame des Apôtres, Метро линия 7, остановка — Villejuif Loui.

Общину опекает клирик УПЦ священник Марк Минтенко (+33780708643 — мобильный, +380989299427 — ватсап, вайбер, телеграм).

В Антверпене богослужения совершаются каждое воскресенье в 09.40 по адресу: Sint-Hubertusstraat 12, 2600, Antwerpen, België.

Богослужения совершает протоиерей Вадим Паевский (+32456539097 — мобильный, ватсап, вайбер, телеграм).

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