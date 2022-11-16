Среди россиян участились случаи дезертирства, — Генштаб

Главное: Участились случаи дезертирства среди оккупантов. Это связано преимущественно со значительными потерями российских войск на территории Украины.

Детали: В связи со значительными потерями в ходе ведения боевых действий на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в подразделениях оккупационных войск участились случаи дезертирства и значительно ухудшилось морально-психологическое состояние. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в среду, 16 ноября.

«После боев в районе населенного пункта Майорск потерял боеспособность 1-й горловский территориальный батальон. Потери в нем составили более 50 убитыми и ранеными, морально-психологическое состояние военнослужащих неудовлетворительное. Командованием противника расформировало указанное подразделение. Остатки личного состава распределены по другим воинским частям», — сообщают в Генштабе.

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