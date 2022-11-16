Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 82 710 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 82 710 солдат. Уничтожено 2 871 танк.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 16 ноября.

Сообщается, что погибли уже 82 710 солдат.

При этом информируется о таком уроне РФ: 2 871 танк, 5 797 боевых бронированных машин, 1 860 артиллерийских систем, 393 РСЗО, 209 средств ПВО, 278 самолетов, 261 вертолет, 1 525 БПЛА оперативно-тактического уровня, 474 крылатые ракеты, 16 кораблей/катеров, 4 360 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 160 единиц специальной техники.

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