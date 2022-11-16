Байден не верит, что упавшая в Польше ракета летела из России

Главное: Джо Байден прокомментировал падение ракеты в Польше. Он не верит, что она летела из России.

Детали: Президент США Джо Байден прокомментировал падение ракеты возле польского села Пшеводов, в результате чего погибли два человека. Он выступил на полях саммита G20 на Бали (Индонезия).

Политик сказал: «По предварительной информации, это опровергается. Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим».

Глава государства добавил: «Я собираюсь убедиться, что мы точно выясним, что случилось. Тогда мы совместно определим, какими будут наши следующие шаги по мере расследования».

В тему: Американцы считают, что упавшая в Польше ракета могла быть украинской.