На Киевщине все школы снова уходят на удаленку

Главное: Учебные заведения Киевщины снова перешли на дистанционное обучение. Продлится это как минимум до конца недели.

Детали: Учебные заведения Киевщины со среды, 16 ноября, и до конца недели продолжат свою работу уже в дистанционном режиме. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация (ОВА) в своем Telegram-канал во вторник, 15 ноября.

«Учебные заведения Киевской области с 16 ноября до конца недели будут работать в дистанционном режиме. Такое решение было принято с учетом ситуации безопасности в связи с массированными ракетными атаками, которые произошли 15 ноября», — отметили в ОВА.

Областные власти добавили, что в случае возникновение других изменений в учебном процессе объявлено они объявят дополнительно.

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