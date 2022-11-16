Американцы считают, что упавшая в Польше ракета могла быть украинской

Главное: В США оценили падение ракеты в Польше. Говорят, что она могла быть украинской.

Детали: В США дали предварительную оценку падению ракеты возле польского села Пшеводов, в результате чего погибли два человека. Как передает АР, ссылаясь на трех высокопоставленных американских чиновников, высказавших свое мнение на правах анонимности, она могла быть украинской.

Сообщается: «Первоначальные данные указывают на то, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими силами по приближающейся российской ракете».

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