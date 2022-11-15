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Новости > Эксперты спрогнозировали, каким будет спрос на нефть в мире

Эксперты спрогнозировали, каким будет спрос на нефть в мире

Агата Кловская
15.11.22 13:02
125
Эксперты спрогнозировали, каким будет спрос на нефть в мире

Главное: Спрос на нефть в мире вырастет. Это сообщает Международное энергетическое агентство.

Детали: Международное энергетическое агентство скорректировало прогноз по спросу на нефть в мире, улучшив его. Ожидается, что в 2022-2023-м годах он составит 99,8 миллиона и 101,4 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Стоит отметить, что в своем прогнозе в октябре эксперты говорил, что ожидают роста спроса на 1,9 миллиона баррелей в сутки в этом году и на 1,7 миллиона – в следующем: до 99,6 миллиона и 101,3 миллиона баррелей в сутки соответственно.

В отчете говорится: «Общий рост спроса на 2022-2023-е годы прогнозируется на уровне 2,1 миллиона и 1,6 миллиона баррелей в сутки соответственно. По сравнению с докладом за прошлый месяц, оценка роста в этом году была увеличена на 180 тысяч баррелей в сутки, в основном за счет пересмотра спроса в Китае, а на следующий год была снижена на 40 тысяч баррелей в сутки».

В тему: В ЕС согласовали «динамический» предел цены на газ.

Тэги: мир, экономика, нефть, прогноз

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