Республиканцы пока лидируют на выборах в США

Главное: На выборах в Конгресс США подсчитано порядка 90% бюллетеней. Республиканцы пока лидируют.

Детали: На выборах в Конгресс США подсчитано порядка 90% бюллетеней, сообщает телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол». Подсчет еще продолжается.

CNN сообщает, что в Палате представителей 209 мест у республиканцев, 191 у демократов. Для большинства республиканцам нужно 218 голосов.

В Сенате по данным CNN — 49 мест у республиканцев, 48 у демократов. Тут выборы уперлись в штат Джорджия, где ни один кандидат не получил перевеса, а значит будет второй тур.

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