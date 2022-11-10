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Новости > Легко рассуждать об украинской трагедии из ресторанов и клубов, - американский адвокат

Легко рассуждать об украинской трагедии из ресторанов и клубов, - американский адвокат

Агата Кловская
10.11.22 15:03
26
Легко рассуждать об украинской трагедии из ресторанов и клубов, - американский адвокат

В последнее время в западных СМИ муссируется тема о том, что США склоняются к тому, чтобы смягчить риторику в отношении переговоров с Россией и якобы собираются деликатно подталкивать Киев к миру путем все тех же переговоров с Москвой. С другой стороны, еще свеж в памяти визит в Украину президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера, который, увидев ситуацию на месте собственными глазами, публично заявил, что она «намного страшнее, чем ее представляют в Германии».

Аналитики уже давно сделали вывод: личные визиты в Украину высокопоставленных западных политиков крайне важны. Именно личные визиты дают уникальную возможность увидеть первым лицам демократических стран непосредственно, что именно натворили в свободной европейской стране — Украине — залетные «освободители».

«Одно дело побывать на месте, увидеть ситуацию собственными глазами, а другое дело читать о ней в тех же СМИ (СМИ тоже разными бывают) или слушать тех, кто не видел реальной картины на месте. Если говорить о личных встречах западных с украинскими политиками, тут вывод однозначный: личные визиты ничем не заменить! Особенно тогда, когда ситуация настолько катастрофична, какой она сегодня есть», — заявил в комментарии «Фразе» известный американский адвокат и политический стратег Юрий Ванетик (Калифорния, США).

Он привел следующий пример из собственной практики:

«Когда-то, лет 5-6 назад, я встречался с президентом одной африканской страны. Встреча была в Париже. Этот человек — не любимец Америки и он уже не президент. Хотя, я не считаю, что он был какой-то очень плохой. Так вот он, собственно, поднял тогда тему контекста. Он говорил как-то немецким СМИ, мол, очень легко прессе осуждать его решения, как президента, и его администрации, когда немцы спокойно сидят в своих ресторанах и клубах в Берлине. Он призывал тогда немцев приехать в его страну и увидеть реальность собственными глазами. Он говорил примерно так: «Поймите, если мы не сделаем какие-то вещи, которые в ваших глазах и выглядят жестко, то нас просто снесут, будет хаос и будет еще намного хуже...». «Я думаю, что тот президент в этом плане был прав — объективно судить о том, что происходит, можно только будучи на месте. Да, это часто не оправдывает все действия и решения. Но, контекст тут очень важен. Контекст никогда нельзя игнорировать!», — сделал вывод Юрий Ванетик.

Тэги: война в Украине, Юрий Ванетик

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