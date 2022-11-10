В пяти епархиях священники УПЦ отпели погибших защитников Украины

Главное: В Винницкой, Кременчугской, Александрийской, Полтавской и Нежинской епархиях священники Украинской Православной Церкви отпели погибших украинских воинов.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.

В Винницкой епархии в последний путь провели погибшего воина Игоря Гарника. Чин отпевания павшего защитника Украины состоялся в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы в микрорайоне Пирогово в Виннице. Возглавил заупокойное богослужение протоиерей Антоний Ковтонюк.

В Покровском храме поселка Чернухи Кременчугской епархии прощались с павшим воином Виктором Запорожским. Чин отпевания героя совершил протоиерей Петр Марканыч.

Клирики Александрийской епархии протоиерей Димитрий Городецкий и протоиерей Михаил Царук совершили отпевание защитника Украины Сергея Дейлика. Похоронили героя на центральном кладбище родного поселка Петрово.

В Полтавской епархии прошло прощание с двумя погибшими защитниками Украины.

В селе Сары благочинный Гадячского округа протоиерей Игорь Цебенко в сослужении клириков благочиния возглавил чин отпевания Александра Явтушенко. Похоронили воина рядом с родителями. У павшего героя остались двое сыновей, жена и сестра.

В селе Руденковцы настоятель местного Пантелеймоновского храма священник Александр Мельник совершил чин отпевания павшего защитника Украины Антона Дигтяря, которому было 22 года.

На Черниговщине в селе Стрельники священники Нежинской епархии совершили чин похорон воина Владимира Дзюбы.