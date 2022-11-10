Залужный рассказал о впечатляющих темпах продвижения ВСУ в Херсонской области

Главное: ВСУ продолжают наступление в Херсонской области. За прошлые сутки освободили 264 квадратных километров территории.

Детали: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о продвижении в Херсонской области. По его словам, за прошлые сутки удалось освободить 264 квадратных километров территории.

Отмечается, что на направлении Первомайское-Херсон ВСУ продвинулись на семь километров, взяли под контроль шесть населенных пунктов, площадь освобожденной земли 157 квадратных километров.

Уточняется, что с 1 октября ВСУ на регионе отбили у РФ территорий площадью до 1 381 квадратного километра, был освобожден 41 населенный пункт.

Резюмируется, что продвижение в глубину обороны россиян составило до 36,5 километров.

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