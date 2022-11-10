Великобритания заморозила 18 миллиардов фунтов российских денег

Главное: Стало известно о заморозке российских активов Великобританией. Более чем на 18 миллиардов фунтов.

Детали: Великобритания с начала войны в Украине заморозил российские активы на 18,39 миллиарда фунтов стерлингов. Данные на 20 октября приводит Управление по осуществлению финансовых санкций страны.

Уточняется, что их удерживали лица или лица лиц, которые попали в антироссийский санкционный список.

Примечательно, что в сентябре прошлого года эта сумма составляла лишь 44,5 миллиона.

Всего с 22 февраля до 24 августа под антироссийские санкции попало 1 271 лицо.

Кроме этого с 24 февраля было выпущено 33 генеральные лицензии.

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