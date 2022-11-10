Архиепископ УПЦ рассказал, как понять другого человека

Главное: Общение должно быть ориентировано на поиск образа Божия в каждом, с кем приходится встречаться.

«Святитель Николай Сербский справедливо заметил, что Господь Иисус Христос в разговорах с людьми никогда не обращал внимания на то, как они выглядят. Он не осуждал их за болезни тела, не говорил о том, что касалось их одежды или каких-либо физических недостатков. Христос всегда обращался к человеческой душе, к человеку как к личности», — сказал архиепископ Виктор и добавил, что тоже самое нужно делать и нам.

Владыка отметил, что если хотим понять другого человека — мало просто услышать его слова, нужно ощутить его внутренний мир и увидеть в нем неповторимую личность.

«Разговор с другим должен строиться на принципе „от души к душе“. Диалог — это поиск духовных точек соприкосновения, а его результат зависит только от того, сможем ли постичь другого человека в качестве образа Божьего», — пояснил иерарх УПЦ

Архиепископ Виктор также отметил, что наше общение должно быть ориентировано именно на поиск образа Божия в каждом, с кем нам приходится встречаться. «Только в таком случае будем не только слышать своего собеседника, но и понимать его», — заключил он.