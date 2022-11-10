Архиепископ УПЦ рассказал, как понять другого человека

Китай тестирует собственную цифровую вселенную
Ситуация со светом в Киеве улучшается
Во Львове снова «заминировали» школы
Россияне попытались объяснить свой уход из Херсона
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 78 690 солдат
Чиновник пророссийской «администрации» Херсона Стремоусов погиб в ДТП
Экс-глава НБУ Шевченко объявлен в международный розыск
Стало известно, когда Украина получит первую выплату из €18 млрд от Евросоюза
В Минобороны раскрыли планы россиян на Херсонщине
Отключение света сегодня запланировано по всей Украине
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потерла в войне 77 950