Маск принял важное решение по работе Twitter

Главное: Илон Маск реформирует Twitter. Он отменил удаленную работу.

Детали: Основатель компаний Tesla и SpaceХ Илон Маск продолжает реформы социальной сети Twitter. В письме сотрудникам компании он сообщил об отмене удаленной работы, сообщает Bloomberg.

Информируется, что, согласно разосланному сотрудникам электронному письму, удаленная работа теперь будет запрещена.

При этом работники должны будут проводить в офисе минимум сорок часов в неделю, а исключения из этого правила будет рассматривать лично миллиардер.

Новые правила вступают в силу незамедлительно.

Илон Маск пояснил, что причиной таких изменений стал экономический прогноз и его вероятное влияние на такие компании, как Twitter.

По его словам, невозможно приукрасить это сообщение и что впереди сложные времена.

В письме также говорится: «Грядущая дорога будет трудной, и нужно будет напряженно работать, чтобы добиться успеха. В течение следующих нескольких дней абсолютным приоритетом будет нахождение и блокировка любых имеющих статус "подтвержденный" аккаунтов мошенников, троллей и спамеров».

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