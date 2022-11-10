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Новости > Украинцев предупредили о коварном замысле россиян

Украинцев предупредили о коварном замысле россиян

Александр Панько
10.11.22 16:16
282
Украинцев предупредили о коварном замысле россиян

Главное: Украинцев предупреждают о подготовке россиян к новой массированной ракетной атаке по городам. Враг не отказался от идеи разрушить критическую инфраструктуру.

Детали: Россия начала накапливать ракеты, чтобы нанести новый массированный удар по Украине. Об этом заявил официальный представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона «Единые новости».

«Вероятно, они накапливают определенный запас для того, чтобы бить залпом. Это не исключается, потому что враг не оставил своих намерений уничтожить нашу критическую инфраструктуру», — сказал официальный представитель.

По его словам, захватчики поняли, что результатов от единичных ударов ракетами или беспилотниками «не так много», поэтому, вероятно, рф пытается нарастить запасы для массированного удара.

Игнат отметил, что в настоящее время российские заводы для восполнения потерь крылатых ракет работают в три смены.

Читайте в тему статью об уходе россиян из Херсона. Текст обновляется онлайн.

В тему: Россияне попытались объяснить свой уход из Херсона.

Тэги: Россия, ракетный удар, инфраструктура, новости Украины, война в Украине, Юрий Игнат

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