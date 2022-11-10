Промоутер Усика рассказал, когда может состояться бой с Тайсоном Фьюри

Главное: Промоутер Александра поделился подробностями переговоров с командой британца Тайсона Фьюри. Уже известны потенциальные даты будущего боя боксеров.

Детали: Александр Красюк сообщил подробности организации поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

По словам промоутера обладателя титулов WBO, WBA и IBF Александра Усика, сейчас ведутся переговоры с командой чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

Уже известны потенциальные даты будущего боя боксеров.

«Мы имеем сейчас рабочие даты. Это промежуток времени с 18 февраля по 4 марта. Это три уикенда. 18, 25 февраля и 4 марта. В любую из этих суббот может состояться поединок. Пока что рабочей датой является 18-е число, но финально мы утвердимся после поединка 3 декабря (бой между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой)», — рассказал Красюк в интервью YouTube-каналу BoxOffice.

В тему: Поединок Усик — Фьюри может состояться в марте следующего года в Саудовской Аравии.