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Новости > Mazda продала бизнес в России за €1

Mazda продала бизнес в России за €1

Александр Панько
10.11.22 14:49
49
Mazda продала бизнес в России за €1

Главное: Автомобилестроительная корпорация Mazda Motor прекращает свою деятельность в РФ. В связи с уходом с российского рынка корпорация зафиксирует убыток в размере 82 млн долларов.

Детали: Японская автомобилестроительная корпорация Mazda Motor приняла решение прекратить свою деятельность в России и передать долю в совместном предприятии во Владивостоке ПАО Соллерс авто. Об этом говорится в отчетности концерна по итогам II финквартала, опубликованной в четверг, 10 ноября.

«Компания приняла решение о передаче всей своей доли участия в ООО Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус в пользу ПАО Соллерс — нашего партнера по совместному предприятию. 24 октября 2022 года мы подписали соглашение о передаче доли», — говорится в сообщении.

Сумма сделки составила символический 1 евро. В связи с уходом с российского рынка и передачей доли в бизнесе Mazda Motor зафиксирует убыток в размере 12 млрд иен ($82 млн).

Раньше Mazda Motor считала РФ как один из важнейших рынков. С 2012 года концерн выпускал во Владивостоке свои автомобили в рамках СП с компанией Sollers. На предприятии проходила сборка кроссоверов CX-5, CX-9 и седана Mazda 6. Цепочки поставок деталей и узлов были разорваны на фоне санкций против России.

В тему: Mercedes окончательно покинул рынок России.

Тэги: общество, Россия, мир, бизнес, Mazda

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