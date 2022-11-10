Иран рапортовал о разработке гиперзвуковой ракеты

Главное: Иран заявил о завершении разработки гиперзвуковой ракеты. Новая ракета пройдет через все системы противоракетной обороны, заверил генерал Амир Али Хаджизаде.

Детали: В Иране завершена разработка первой гиперзвуковой баллистической ракеты. Об этом сказал командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Амир Али Хаджизаде, сообщает агентство Fars.

«Иран разработал гиперзвуковую баллистическую ракету для противодействия системе ПВО. Эта новая ракета пройдет через все системы противоракетной обороны и я не думаю, что будут найдены технологии, способные бороться с ней в течение десятилетий», — заявил он.

Хаджизаде заверил, что это «представляет собой большой скачок в развитии ракетной техники».

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