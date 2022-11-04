Стало известно о грядущих магнитных бурях

Главное: Магнитные бури ожидаются в ближайшие дни. Названы даты.

Детали: В ближайшие дни Землю накроют магнитные бури. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на солнечные лаборатории.

Эксперты напомнили, что в дни повышенной активности на Солнце возникают магнитные бури, которые могут приводить к ухудшению самочувствия у метеозависимых людей.

Так, информируется, что первая магнитная буря в ноябре прогнозируется с 4 по 6 ноября.

Отмечается, что буря 4 и 5 ноября будет мощной, а 6 ноября средней силы.

Следующая магнитная буря в этом месяце ожидается с 10 по 12 ноября.

Активность Солнца 10 ноября будет высокой, а 11 и 12 числа средней.

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