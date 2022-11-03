Со здания Херсонской ОВА исчез российский флаг

Главное: В соцсетях появились фото и видео здания Херсонской областной военной администрации без российского флага.

Детали: Первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский сообщил, что со здания Херсонской облгосадминистрации исчез российский флаг. Об этом он написал в Telegram и показал фото.

«Фото сделано сегодня. Таинственное исчезновение сами понимаете, чего... Херсон был, есть и будет только украинским. И если не мы, так сами снимете свои тряпки», — написал Соболевский.

В тему: Украина надеется освободить Херсон до конца года.