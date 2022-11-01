Цена на газ в Европе продолжает падать

Главное: Цена на газ падает. В Европе стоимость снижается.

Детали: Газ в Европе продолжает дешеветь. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, на прошедших торгах декабрьские фьючерсы снизились в цене на 13,1%.

Торги открылись на отметке 1 414,9 доллара за тысячу кубометров, а минимум составил 1 232 доллара.

Добавим, что динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1 433,3 доллара за тысячу кубометров.

Напомним, что рекордной цена была 7 марта – 3 892 доллара за тысячу кубометров.

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